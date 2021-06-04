До Венеції вперше з початку пандемії прибув круїзний лайнер

Круїзний лайнер прибув до Венеції вперше з початку пандемії коронавірусу, хоча тепер такі кораблі не можуть заходити в історичний центр міста через заборону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Лайнер MSC Orchestra повинен забрати близько 650 пасажирів в суботу для подорожі по Середземному морю.

Усі вони повинні надати негативний результат тесту на коронавірус, перш ніж їх допустять на борт.

Раніше знаменитості та діячі культури, в тому числі Мік Джаггер і Френсіс Форд Коппола, підписали відкритий лист, що закликає до повної заборони на швартування великих суден у Венеції.

У листі до італійського уряду, який було складено Фондом Венеціанської спадщини, знаменитості заявили, що місто ризикує бути "знесеним" круїзними лайнерами.

Два роки тому круїзний лайнер MSC Opera врізався в один з доків Венеції та в туристичний човен. В результаті інциденту серйозно ніхто не постраждав.