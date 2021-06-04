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В Венецию впервые с начала пандемии прибыл круизный лайнер

Пятница, 4 июня 2021, 13:14

Круизный лайнер прибыл в Венецию впервые с начала пандемии коронавируса, хотя теперь такие корабли не могут заходить в исторический центр города из-за запрета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Лайнер MSC Orchestra должен забрать около 650 пассажиров в субботу для путешествия по Средиземному морю.

 

Все они должны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, прежде чем их пустят на борт.

Ранее знаменитости и деятели культуры, в том числе Мик Джаггер и Фрэнсис Форд Коппола, подписали открытое письмо, призывающее к полному запрету на швартовку крупных судов в Венеции.

В письме к итальянскому правительству, который был составлен Фондом Венецианского наследия, знаменитости заявили, что город рискует быть "снесенным" круизными лайнерами.

Два года назад круизный лайнер MSC Opera врезался в один из доков Венеции и в туристическую лодку. В результате инцидента никто серьезно не пострадал.

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