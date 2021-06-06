Жителі Венеції протестували проти повернення круїзних лайнерів

Прихильники кампанії проти круїзних лайнерів у Венеції протестували проти швартування величезних кораблів в історичному порту міста.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Активісти заявили, що були обмануті італійським урядом, який обіцяв заборонити візити великих кораблів у центр міста.

Деякі жителі Венеції сіли на човни і вишикувалися в чергу на вулицях на знак протесту, коли з міста йшов перший круїзний лайнер з моменту початку пандемії коронавірусу.

Інші жителі вітали повернення туристичного сезону і нових робочих місць.

У березні Венеція оголосила про заборону на використання великих суден, в тому числі круїзних лайнерів і морських контейнеровозів, через побоювання жителів з приводу забруднення і підводної ерозії основи міста.

Однак, заборона набуде чинності тільки після того, як будуть побудовані нові термінали для прокладання нових маршрутів навколо центру міста.

Поки ж єдиний шлях для кораблів увійти до Венеції - через канал Джудекка, де в червні 2019 роки 13-палубне судно MSC Opera врізалося в пристань і туристичне судно, в результаті чого п'ятеро людей отримали травми.