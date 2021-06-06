Жители Венеции протестовали против возвращения круизных лайнеров

Сторонники кампании против круизных судов в Венеции против швартования огромных лайнеров в историческом порту города.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Активисты заявили, что были обмануты итальянским правительством, которое обещало запретить заход больших кораблей в центр города.

Некоторые жители Венеции сели на лодки и выстроились в очередь на улицах в знак протеста, когда из города уходил первый круизный лайнер с момента начала пандемии коронавируса.

Другие жители приветствовали возвращение туристического сезона и новых рабочих мест.

В марте Венеция объявила о запрете на использование больших судов, в том числе круизных лайнеров и морских контейнеровозов, из-за опасений жителей по поводу загрязнения и подводной эрозии основания города.

Однако, запрет вступит в силу только после того, как будут построены новые терминалы для прокладки новых маршрутов вокруг центра города.

Пока же единственный путь для кораблей войти в Венецию - через канал Джудекка, где в июне 2019 года 13-палубное судно MSC Opera врезалось в пристань и туристическое судно, в результате чего пять человек получили травмы.