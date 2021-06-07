Меркель встала на защиту главы Минздрава, вокруг которого поднялся "масочный скандал" - СМИ

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель встала на защиту министра здравоохранения Йенса Шпана, которого начали призывать к отставке после сообщений о намерении сбыть незащищенным гражданам маски, которые якобы не соответствовали стандартам качества.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Spiegel со ссылкой на свои источники среди участников заседания президиума Христианско-демократического союза.

По их словам, Ангела Меркель начала защищать Шпана, отметив, что обвинения против него не подкреплены фактами.

В его защиту высказывались и другие однопартийцы, такие как министр по вопросам труда Северного Рейна-Вестфалии Карл-Йозеф Лауманн.

Йенс Шпан отверг утверждения о том, что маски, о которых идет речь, не соответствовали должным стандартам качества. Перед тем он также раскритиковал упреки в свой адрес от SPD, коалиционного партнера ХДС, сопредседатели которой намекнули, что ему следует идти в отставку.

В Министерстве труда, которое возглавляет представитель SPD, считают, что маски китайского производства N95 не соответствуют необходимым стандартам качества. Шпан это отрицает и заявляет, что хотя маски не прошли сертификацию в ЕС, они отвечают необходимым критериям.

Минздрав подтвердил, что маски не прошли температурный тест, как рекомендует Еврокомиссия, и на что обратили внимание журналисты Spiegel. В то же время в ведомстве объясняют, что это важно при использовании масок на производстве в специфических условиях, но не для защиты от инфекции, так как в повседневной жизни такие температурные режимы невозможны.

По информации Spiegel, маски также не прошли тест-симуляцию использования. В Минздраве объяснили, что, по их мнению, эта процедура не была необходимой для того, чтобы проверить защитную функцию маски.

Напомним, пару месяцев назад несколько депутатов ХДС оказались в эпицентре скандала из-за обвинений в лоббировании контрактов на закупку медицинских масок и вышли из партии.

Скандалы могут ударить по рейтингам ХДС-ХСС на предстоящих федеральных выборах в сентябре 2021 года, в которых впервые за годы кандидатом от них на пост канцлера будет не Ангела Меркель.

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