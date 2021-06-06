У Німеччині закликають до відставки глави МОЗ після нового "маскового скандалу"

У Німеччині з’явилися заклики до відставки федерального міністра охорони здоров’я у зв’язку з новим "масковим скандалом".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Журналісти SPIEGEL довідалися, що міністерство під керівництвом Шпана на початку 2020 року закупило великий обсяг масок вартістю мільйони євро, які виявились сумнівної якості. Відомство нібито планувало роздати їх у рамках спеціальних кампаній для людей з інвалідністю та бездомних.

Лідери соціал-демократів SPD, коаліційного партнера "Християнських демократів" Норберт Вальтер-Бор’янс та Саскія Ескен наполягають, що для Єнса Шпана повинні бути наслідки.

"Лідер ХДС Армін Лашет має поставити собі питання, чи такий скандальний підхід Єнса Шпана прийнятний для партії, яка називає себе християнською… Це негідно і негуманно, якщо глава МОЗ ділить людей на два сорти - тих, хто отримує маски високої якості і тих, кому згодяться і абсолютно низькоякісні", - наголосив Вальтер-Бор’янс.

Співлідерка партії Саскія Ескен в інтерв’ю Tagesspiegel натякнула, що міністру варто йти у відставку. "Це негуманне ставлення, і з таким підходом нема чого робити у політиці", - заявила вона.

Нагадаємо, перед цим кілька депутатів ХДС опинилися в епіцентрі скандалу через звинувачення у лобіюванні контрактів на закупівлю медичних масок та вийшли з партії.

Скандали можуть вдарити по рейтингах ХДС-ХСС на майбутніх федеральних виборах у вересні 2021 року, у яких вперше за роки кандидатом від них на посаду канцлера буде не Ангела Меркель.

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