"Маскова афера" у Німеччині: другий депутат вийшов з партії, але мандат не складе

Вже два депутати німецького Бундестагу заявили про вихід зі своїх партій після звинувачень у лобіюванні контрактів на закупівлю медичних масок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Першим про вихід зі своєї партії - Християнсько-демократичного союзу - оголосив Ніколас Льобель. Він також заявив, що складає депутатський мандат.

Другий депутат, Георг Нюсляйн з Християнського соціального союзу - баварського партнера ХДС, також заявив про вихід з партії. Попри заклики однопартійців, він не захотів складати мандат, але каже, що не балотуватиметься на наступних виборах.

Георгу Нюсляйну закидають лобіювання державних контрактів на придбання медичних масок, за що він начебто отримав близько 660 000 євро. Він ці звинувачення заперечує.

ХСС у своєму повідомленні заявила, що рішення Нюсляйна було "неминучим, у тому числі, щоб не завдати ще більшої репутаційної шкоди ХСС".

За інформацією Spiegel, у лобіюванні контрактів на маски могли брати участь не лише ці депутати.

Скандал може вдарити по рейтингах ХДС-ХСС на майбутніх федеральних виборах у вересні 2021 року, у яких вперше за роки кандидатом від них на посаду канцлера буде не Ангела Меркель.