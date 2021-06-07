Глава МЗС Німеччини закликав унеможливити блокування рішень ЄС вето однієї країни

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас висловився за усунення можливості вето, яким володіє кожна з країн-членів ЄС, щоб це не могло блокувати рішення Євросоюзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

"Ми не можемо допустити ситуацій, коли нас "беруть у заручники" ті, хто паралізує зовнішню політику ЄС своїми вето. Ті, хто так робить, граються зі згуртованістю Європи. Скажу прямо: вето має зникнути, навіть якщо це означає, що ми можемо опинитися у меншості", - заявив він на брифінгу у Берліні.

Правила ЄС передбачають, що окремі рішення, зокрема щодо податків і питань зовнішньої політики, мають прийматися одностайно. Відтак навіть одна країна своїм вето може заблокувати, затримати або пом’якшити позицію всього блоку.

Зокрема, так неодноразово вчиняла Угорщина. У квітні вона заблокувала заяву ЄС з критикою китайського закону про безпеку в Гонконзі, 18 травня відмовилася приєднатися до 26 інших міністрів закордонних справ у заклику до перемир'я в ізраїльсько-палестинському конфлікті, а далі заявила, що не може схвалити угоду ЄС про торгівлю і розвитку з країнами Африки, Карибського басейну і Тихого океану, тому що це призведе до збільшення числа мігрантів в блоці.

Після цього неназваний співрозмовник у дипломатичних колах повідомив ЗМІ, що у ЄС розглядають можливість почати робити заяви від імені 26 країн-членів, а не всіх 27.