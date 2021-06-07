Глава МИД Германии призвал исключить блокирование решений ЕС вето одной страны

Глава МИД Германии Хайко Маас высказался за устранение возможности вето, которым обладает каждая из стран-членов ЕС, чтобы это не могло блокировать решения Евросоюза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

"Мы не можем допустить ситуаций, когда нас "берут в заложники" те, кто парализует внешнюю политику ЕС своими вето. Те, кто так делает, играют со сплоченностью Европы. Скажу прямо: вето должно исчезнуть, даже если это означает, что мы можем оказаться в меньшинстве ", - заявил он на брифинге в Берлине.

Правила ЕС предусматривают, что отдельные решения, в частности по налогам и вопросам внешней политики, должны приниматься единогласно. Поэтому даже одна страна своим вето может заблокировать, задержать или смягчить позицию всего блока.

В частности, так неоднократно действовала Венгрия. В апреле она заблокировала заявление ЕС с критикой китайского закона о безопасности в Гонконге, 18 мая отказалась присоединиться к 26 других министров иностранных дел в призыве к перемирию в израильско-палестинском конфликте, а дальше заявила, что не может одобрить соглашение ЕС о торговле и развитии со странами Африки, Карибского бассейна и Тихого океана, так как это приведет к увеличению числа мигрантов в блоке.

После этого неназванный источник в дипломатических кругах сообщил СМИ, что в ЕС рассматривают возможность начать делать заявления от имени 26 стран-членов, а не всех 27.