Угорщина заблокувала декларацію ЄС щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту

Міністри закордонних справ Європейського Союзу закликали до припинення вогню між Ізраїлем та палестинською ісламістською групою ХАМАС та посилили гуманітарну допомогу для сектора Газа, але не змогли досягти єдності, яка може надати ЄС важелі в миротворчій діяльності.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Угорщина, найближчий союзник Ізраїлю в ЄС, відмовилася приєднатися до інших 26 міністрів закордонних справ у заклику до перемир'я під час відеоконференції, скликаної главою зовнішньої політики ЄС Жозепом Боррелем.

"У мене загальна проблема з цими європейськими заявами щодо Ізраїлю… Вони зазвичай дуже однобічні, і ці заяви не допомагають, особливо не за нинішніх обставин, коли напруга настільки висока", - заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Тим не менш інші міністри пообіцяли, що ЄС спробує відновити мирний процес разом із США, Росією та ООН.

"Як мінімум, ми можемо спробувати домогтися припинення вогню, потім надати гуманітарну допомогу, а потім побачити, що можна зробити для відновлення близькосхідного мирного процесу для усунення першопричин насильства", - заявив міністр закордонних справ Мальти Еваріст Бартоло.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив журналістам у Парижі, що близькосхідний квартет посередників, до складу якого входять ЄС, Росія, Організація Об'єднаних Націй та США, є правильним форумом, який вимагатиме відновлення ізраїльсько-палестинського мирного процесу, який відмирає з 2014 року.

"Ми повинні якнайшвидше відновити мирний процес і знайти шлях до діалогу", - сказав він.

За тиждень збройного конфлікту в секторі Гази були вбиті 149 палестинців, четверо з них - за останню добу. Водночас Ізраїль повідомляє про 10 загиблих зі свого боку.