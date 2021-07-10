Байден і Путін поговорили про останні кібератаки, здійснені з Росії

Президент США Джо Байден і президент РФ Владімір Путін 9 липня провели телефонну розмову, у якій йшлося про кібератаки, здійснені з Росії, та координацію зусиль для гуманітарної допомоги в Сирії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на комюніке, оприлюднені Білим домом і Кремлем.

Як зазначає Білий дім, Джо Байден підняв питання триваючих кібератак, скоєних зловмисниками з території Росії, що мали вплив на США та деякі інші країни у світі.

"Президент Байден наголосив на необхідності дій з боку Росії для знешкодження груп кібервимагачів, що діють у РФ… Він наголосив, що США вживатимуть будь-яких необхідних заходів для захисту свого населення і критичної інфраструктури, з огляду на цей триваючий виклик", - зазначають у комюніке.

У відповідь на це, як пишуть повідомленні Кремля, Путін заявив Байдену, що російська сторона висловлює готовність спільно боротися з кіберзлочинністю, але "за останній місяць по лінії компетентних відомств США не надходило звернень щодо цих питань".

"Водночас, враховуючи масштаби і серйозність викликів у цій сфері, взаємодія Росії і США має бути постійною, професійною та неполітизованою, здійснюватись з використанням спеціалізованих каналів обміну даними між уповноваженими держструктурами у рамках двосторонніх юридичних механізмів та з дотриманням міжнародного права", - додають у Кремлі.

Зазначається також, що Путін висловив впівчуття Байдену у зв’язку з обвалом житлового будинку у Флориді, внаслідок якого загинули десятки людей.

Про обговорення пов'язаних з Україною питань в обох комюніке не згадують.

Нагадаємо, раніше Джо Байден заявив, що не впевнений у причетності Росії до останньої великої кібератаки у США за допомогою вірусів-вимагачів.

Пізніше сталася кібератака на виробника програмного забезпечення Kaseya, чий софт використовувала велика шведська мережа супермаркетів Coop Sweden. Вона могла торкнутися й тисячі комп'ютерів в Німеччині.

Інформагентство Bloomberg повідомило з посиланням на компанію Huntress Labs, що спеціалізується на питаннях комп'ютерної безпеки, що за глобальною хакерською атакою може стояти угруповання з Росії під назвою REvil. Експерти вважають, що зловмисників цікавив лише викуп за відновлення роботи систем, а не особисті дані клієнтів компаній.

Читайте також: Пастка для Путіна: які наслідки матиме зустріч президентів США та РФ.