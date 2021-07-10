Байден и Путин поговорили о последних кибератаках, осуществленные из России

Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин 9 июля провели телефонный разговор, в котором говорили о кибератаках, осуществленных из России, и координации усилий для гуманитарной помощи в Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на коммюнике, опубликованные Белым домом и Кремлем.

Как отмечает Белый дом, Джо Байден поднял вопрос продолжающихся кибератак, совершенных злоумышленниками с территории России, что затронули США и некоторые другие страны.

"Президент Байден отметил необходимость действий со стороны России для обезвреживания групп кибервымогателей, действующих в РФ ... Он отметил, что США примут любые необходимые меры для защиты своего населения и критической инфраструктуры, учитывая этот продолжающийся вызов", - отмечают в коммюнике.

В ответ на это, как пишут сообщении Кремля, Путин заявил Байдену, что российская сторона выражает готовность совместно бороться с киберпреступностью, но "за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам".

"Вместе с тем с учётом масштабов и серьёзности вызовов в данной сфере взаимодействие России и США должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права", - добавляют в Кремле .

Отмечается также, что Путин выразил сочувствие Байдену в связи с обвалом жилого дома во Флориде, в результате которого погибли десятки людей.

Об обсуждении связанных с Украиной вопросов в обоих коммюнике не упоминают.

Напомним, ранее Джо Байден заявил, что не уверен в причастности России к последней крупной кибератаки в США с помощью вирусов-вымогателей.

Позже произошла кибератака на производителя программного обеспечения Kaseya, чей софт использовала большая шведская сеть супермаркетов Coop Sweden. Она могла коснуться и тысячи компьютеров в Германии.

Информагентство Bloomberg сообщило со ссылкой на компанию Huntress Labs, специализирующуюся на вопросах компьютерной безопасности, что за глобальной хакерской атакой может стоять группировка из России под названием REvil. Эксперты считают, что злоумышленников интересовал только выкуп за восстановление работы систем, а не личные данные клиентов компаний.

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