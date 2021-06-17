Кремль заявив, що членство України в НАТО буде "червоною лінією" для Москви і що його хвилює розмова про те, що Києву може бути наданий План дій щодо членства.

Про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Це те, за чим ми спостерігаємо дуже уважно, і це насправді є червоною лінією для нас - щодо перспективи вступу України в НАТО. Звичайно, це викликає наші занепокоєння", - сказав Пєсков наступного дня після переговорів Джо Байдена і Владіміра Путіна у Женеві.

Президент України Володимир Зеленський заявив у понеділок, що хоче почути чітке "так" чи "ні" від Байдена щодо надання Україні плану вступу до НАТО. Байден заявив, що Україні спершу потрібно викорінити корупцію та виконати інші критерії.

Пєсков також розповів в ефірі "Ехо Москви", що участь США у Нормандському форматі на саміті в Женеві не обговорювалася.

"Сам по собі Нормандський формат, хоча його ефективність залишає бажати кращого, але все-таки він самодостатній. Якихось нових учасників там навряд чи потрібно, але, звичайно ж, вести консультації з американцями - це те, що цілком можливо і те, про що вчора говорилося", - пояснив він.

Як повідомлялося, у комюніке за підсумками брюссельського саміту Альянсу щодо України вперше вжито ті самі формулювання, що звучать щодо Грузії з 2018 року - про те, що Україна стане членом Альянсу, і План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу.

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Детально про рішення НАТО та його важливість для України дивіться у відеопоясненні ЄвроПравди.