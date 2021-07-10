У Тбілісі затримали ще чотирьох нападників на ЗМІ під час акції проти ЛГБТ-прайду

В Міністерстві внутрішніх справ Грузії повідомили про затримання ще чотирьох осіб, яких звинувачують у нападі на журналістів під час акції проти ЛГБТ-прайду 5 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Затриманих чоловіків віком 30-37 років звинувачують у нападі на співробітників телеканалів "Формула", "Імеді" та "Радіо Свобода" - двох журналістів, оператора і фотографа.

Ще одному оголосили звинувачення за напад на оператора суспільного мовника. Затримали його ще 8 липня.

В МВС зазначають, що продовжують шукати інших людей, які нападали на журналістів.

На 9 липня за фактами безладів під час акції противників ЛГБТ-прайду офіційно оголосили звинувачення 16 особам. Для всіх міський суд Тбілісі обрав запобіжним заходом тримання під вартою.

Нагадаємо, 5 липня противники ЛГБТ-прайду у Тбілісі вийшли на центральні вулиці, щоб не допустити проведення події, та штурмували штаб-квартиру ЛГБТ-активістів і партнерських організацій, а також напали на журналістів.

За даними "Ехо Кавказу", всього постраждали понад 40 співробітників різних ЗМІ і поліція при цьому не діяла.

Ескалація почалася після заяви прем'єр-міністра Грузії. Іраклій Гарібашвілі наголосив на недоцільності проведення "Маршу гідності", але, на думку спостерігачів, випадково або навмисно обрав формулювання, які агресивно налаштовані громадяни сприйняли як заохочення до насильства.

Він заявив, що за проведенням маршу стоїть колишній президент країни Міхеїл Саакашвілі. Міністерство внутрішніх справ закликало Tbilisi Pride скасувати захід, посилаючись на міркування безпеки.

Європейський союз, а також США, Ізраїль і міжнародні організації засудили напад на журналістів в Тбілісі та зрив прайду.

Вже наступного дня анонсували мовчазну акцію "За свободу" - у відповідь на насильство щодо журналістів та ЛГБТ-активістів. До мітингувальників також вийшли противники ЛГБТ і кидали в них та поліцію каміння, пляшки і яйця, а після завершення акції спалили прапор ЄС. Під час цих подій затримали понад 100 осіб.

Детальніше про це - у статті ОПЗЖ для Грузії: хто "захищає" Тбілісі від ЄС та західних цінностей.