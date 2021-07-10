В Тбилиси задержали еще четырех нападавших на СМИ во время акции против ЛГБТ-прайда

В Министерстве внутренних дел Грузии сообщили о задержании еще четырех человек, обвиняемых в нападении на журналистов во время акции против ЛГБТ-прайда 5 июля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Задержанных мужчин в возрасте 30-37 лет обвиняют в нападении на сотрудников телеканалов "Формула", "Имеди" и "Радио Свобода" - двух журналистов, оператора и фотографа.

Еще одному объявили обвинения за нападение на оператора общественного вещателя. Задержали его еще 8 июля. В МВД отмечают, что продолжают искать других людей, которые нападали на журналистов.

На 9 июля по фактам беспорядков во время акции противников ЛГБТ-прайда официально объявили обвинения 16 лицам. Для всех городской суд Тбилиси избрал мерой пресечения содержание под стражей.

Напомним, 5 июля противники ЛГБТ-прайда в Тбилиси вышли на центральные улицы, чтобы не допустить проведения мероприятия, и штурмовали штаб-квартиру ЛГБТ-активистов, а также напали на журналистов.

По данным "Эхо Кавказа", всего пострадали более 40 сотрудников различных СМИ и полиция при этом бездействовала.

Эскалация началась после заявления премьер-министра Грузии. Ираклий Гарибашвили отметил нецелесообразность проведения "Марша достоинства", но, по мнению наблюдателей, случайно или намеренно выбрал формулировки, которые агрессивно настроенные граждане восприняли как поощрение к насилию.

Он заявил, что за проведением марша стоит бывший президент страны Михаил Саакашвили. Министерство внутренних дел призвало Tbilisi Pride отменить мероприятие, ссылаясь на соображения безопасности.

Европейский союз, а также США, Израиль и международные организации осудили нападение на журналистов в Тбилиси и срыв прайда.

Уже на следующий день анонсировали молчаливую акцию "За свободу" - в ответ на насилие в отношении журналистов и ЛГБТ-активистов. К митингующим также вышли противники ЛГБТ и бросали в них и полицию камни, бутылки и яйца, а после завершения акции сожгли флаг ЕС. Во время этих событий задержали более 100 человек.

Подробнее об этом - в статье ОПЗЖ для Грузии: кто "защищает" Тбилиси от ЕС и западных ценностей.