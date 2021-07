ЄС засудив зрив ЛГБТ-прайду та побиття журналістів у Тбілісі

Європейський союз, а також США, Ізраїль і міжнародні організації засудили напад на журналістів в Тбілісі та зрив ЛГБТК + прайду в столиці Грузії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві, опублікованому на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Ми засуджуємо вчинені жорстокі напади на цивільних активістів, членів спільноти та журналістів, а також нездатність урядових лідерів і релігійних діячів засудити це насильство. Насильство просто неприпустимо і не може бути виправдано", - йдеться в заяві.

Disturbing scenes in Tbilisi, Georgia today where far-right groups backed by the Orthodox Church broke into the offices of @TbilisiPride and attacked journalists who came to cover the planned event. This year’s Pride march has been cancelled to protect participants. pic.twitter.com/UDZ9s1iHlU