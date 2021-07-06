ЄС засудив зрив ЛГБТ-прайду та побиття журналістів у Тбілісі

Європейський союз, а також США, Ізраїль і міжнародні організації засудили напад на журналістів в Тбілісі та зрив ЛГБТК + прайду в столиці Грузії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві, опублікованому на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Ми засуджуємо вчинені жорстокі напади на цивільних активістів, членів спільноти та журналістів, а також нездатність урядових лідерів і релігійних діячів засудити це насильство. Насильство просто неприпустимо і не може бути виправдано", - йдеться в заяві.

Disturbing scenes in Tbilisi, Georgia today where far-right groups backed by the Orthodox Church broke into the offices of @TbilisiPride and attacked journalists who came to cover the planned event. This year’s Pride march has been cancelled to protect participants. pic.twitter.com/UDZ9s1iHlU — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) July 5, 2021

Протестувальники, які вдаються до насильства, "повинні бути притягнуті до відповідальності за всією суворістю закону", наголошується в заяві, закликаючи лідерів і правоохоронні органи Грузії захистити журналістів і людей, які здійснюють свої "права на свободу вираження поглядів і зборів", і публічно засудити насильство.

Протестувальники Тбілісі в понеділок штурмували штаб-квартиру активістів - піднімалися по будівлі, зривали райдужні прапори та вривалися в офіси, а також напали на журналістів.

За даними "Ехо Кавказу", всього постраждали понад 40 співробітників різних ЗМІ і поліція при цьому не діяла.

❗️This is how our office looks like after todays attack. @GovernmentGeo and @MIAofGeorgia failed to protect people and didn't stop aggressive groups to destroy our property..#TbilisiPride21 #Georgia #Pride pic.twitter.com/mLADg7BMgP — Giorgi Tabagari (@Tabagari) July 5, 2021

Ескалація почалася після заяви прем'єр-міністра Грузії. Іраклій Гарібашвілі наголосив на недоцільності проведення "Маршу гідності", але, на думку спостерігачів, випадково або навмисно вибрав формулювання, які агресивно налаштовані громадяни сприйняли як заохочення до насильства.

Він заявив, що за проведенням маршу стоїть колишній президент країни Міхеїл Саакашвілі. Міністерство внутрішніх справ закликало Tbilisi Pride скасувати захід, посилаючись на міркування безпеки.

Георгій Табагарі, директор Tbilisi Pride, сказав, що уряд їх підвів, і додав: "Це - недемократична країна. Це - не Європа!".