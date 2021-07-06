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ЄС засудив зрив ЛГБТ-прайду та побиття журналістів у Тбілісі

Вівторок, 6 липня 2021, 08:14

Європейський союз, а також США, Ізраїль і міжнародні організації засудили напад на журналістів в Тбілісі та зрив ЛГБТК + прайду в столиці Грузії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві, опублікованому на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Ми засуджуємо вчинені жорстокі напади на цивільних активістів, членів спільноти та журналістів, а також нездатність урядових лідерів і релігійних діячів засудити це насильство. Насильство просто неприпустимо і не може бути виправдано", - йдеться в заяві.

Протестувальники, які вдаються до насильства, "повинні бути притягнуті до відповідальності за всією суворістю закону", наголошується в заяві, закликаючи лідерів і правоохоронні органи Грузії захистити журналістів і людей, які здійснюють свої "права на свободу вираження поглядів і зборів", і публічно засудити насильство.

Протестувальники Тбілісі в понеділок штурмували штаб-квартиру активістів - піднімалися по будівлі, зривали райдужні прапори та вривалися в офіси, а також напали на журналістів.

За даними "Ехо Кавказу", всього постраждали понад 40 співробітників різних ЗМІ і поліція при цьому не діяла.

Ескалація почалася після заяви прем'єр-міністра Грузії. Іраклій Гарібашвілі наголосив на недоцільності проведення "Маршу гідності", але, на думку спостерігачів, випадково або навмисно вибрав формулювання, які агресивно налаштовані громадяни сприйняли як заохочення до насильства.

Він заявив, що за проведенням маршу стоїть колишній президент країни Міхеїл Саакашвілі. Міністерство внутрішніх справ закликало Tbilisi Pride скасувати захід, посилаючись на міркування безпеки.

Георгій Табагарі, директор Tbilisi Pride, сказав, що уряд їх підвів, і додав: "Це - недемократична країна. Це - не Європа!".

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