В Грузии скончался избитый противниками ЛГБТ телеоператор

В Тбилиси в собственной квартире был найден мертвым телеоператор телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава, которого жестоко избили во время освещения беспорядков в Тбилиси 5 июля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Лашкарава подвергся нападению радикалов, когда освещал беспорядки в связи с проведением акции протеста из-за проведения марша в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Противники ЛГБТ-сообщества жестоко избили его у офиса организации "Сирцхвилиа", недалеко от парламента Грузии. Лашкарава был госпитализирован с переломами костей лица, ему нужна была хирургическая операция. Несколько дней назад он покинул клинику и продолжал лечение дома.

Согласно распространенной телеканалом информации, мертвым молодого человека обнаружила его мать. Причины смерти установит экспертиза.

МВД Грузии начало следствие по факту смерти Лашкаравы. Расследование ведется по статье 115 УК Грузии - доведение до самоубийства. Не исключено, что позже дело переквалифицируют.

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По обвинению в нападении на Лашкараву и журналистку "Пирвели" Миранду Багатурия 8 июля полиция задержала двух человек. В качестве меры пресечения суд избрал в отношении них заключения. Сама Багатурия утверждает, что нападавших было гораздо больше - до 20 человек.

В рамках расследования дела о беспорядках в ходе гомофобных акций 5 июля в общей сложности задержаны 20 человек. По данным МВД Грузии, от их действий пострадали более 50 журналистов.

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