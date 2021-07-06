У Грузії затримали трьох нападників на ЗМІ, що висвітлювали акцію проти ЛГБТ-прайду

У Грузії затримали трьох осіб за фізичне насильство щодо представників медіа та перешкоджання їхній роботі під час висвітлення подій довкола зірваного ЛГБТ-прайду на проспекті Руставелі 5 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

В МВС зазначили, що, за даними слідства, ці особи із застосуванням сили заважали роботі журналістів та завдали тілесних ушкоджень співробітникам "Руставі 2", "Мтаварі архі" та інформагентств "Табула" и "Ньюпост".

"Проводяться активні слідчі дії для встановлення винних у насильстві й порушеннях. Вже опитані 25 представників різних ЗМІ і вивчаються матеріали за інцидентами", - зазначили у відомстві.

Напередодні в МВС повідомили про адміністратине затримання восьми осіб.

Противники ЛГБТ-прайду у Тбілісі в понеділок вийшли на центральні вулиці, щоб не допустити проведення події, та штурмували штаб-квартиру ЛГБТ-активістів і партнерських організацій, а також напали на журналістів.

За даними "Ехо Кавказу", всього постраждали понад 40 співробітників різних ЗМІ і поліція при цьому не діяла.

Ескалація почалася після заяви прем'єр-міністра Грузії. Іраклій Гарібашвілі наголосив на недоцільності проведення "Маршу гідності", але, на думку спостерігачів, випадково або навмисно обрав формулювання, які агресивно налаштовані громадяни сприйняли як заохочення до насильства.

Він заявив, що за проведенням маршу стоїть колишній президент країни Міхеїл Саакашвілі. Міністерство внутрішніх справ закликало Tbilisi Pride скасувати захід, посилаючись на міркування безпеки.

Європейський союз, а також США, Ізраїль і міжнародні організації засудили напад на журналістів в Тбілісі та зрив прайду.