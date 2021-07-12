У Литві пропонують нові санкції ЄС проти Білорусі за розпалювання міграційної кризи

Литва пропонує нові санкції Європейського союзу щодо Білорусі у зв'язку з її роллю в розпалюванні міграційної кризи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс представив цю пропозицію своїм колегам з Північних і Балтійських країн в Брюсселі в неділю ввечері перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у понеділок.

"Використання міграції в якості зброї проти країн ЄС навіть більш цинічне, ніж викрадення літака Ryanair. Я впевнений, що наші скандинавські і балтійські колеги погодяться, що режими, які використовують мігрантів в якості зброї в гібридної війні, повинні отримати болючу і єдину відповідь з боку ЄС ", - сказав Ландсбергіс.

"Наша політика в цілому повинна утримувати авторитарні режими від використання людей як інструменту політичного шантажу в ЄС. Тому ми сподіваємося на підтримку нашими північними і балтійськими колегами подальших санкцій проти білоруського режиму - ми поговоримо про них на Раді закордонних справ в Брюсселі", - додав він.

Міністр конкретних пропозицій щодо санкцій не назвав.

Як повідомлялося, агентство Європейського союзу з безпеки зовнішніх кордонів Frontex відправить в Литву вертольоти для спостереження за кордоном з Білоруссю.