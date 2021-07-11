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ЄС відправить у Литву вертольоти для нагляду за кордоном з Білоруссю

Неділя, 11 липня 2021, 15:49

Агентство Європейського союзу з безпеки зовнішніх кордонів Frontex відправить в Литву вертольоти для спостереження за кордоном з Білоруссю.

Про це повідомили в офісі литовського президента після відеозустрічі президента Гітанаса Науседи з главою Frontex, пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

У повідомленні сказано, що для посилення контролю на кордоні Литви з Білоруссю буде відправлений вертоліт з Польщі, а також буде узгоджена відправка додаткового вертольота з Німеччини.

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Підкріплення вирушить в Литву в ці вихідні. Крім того, наступного тижня в країну прибудуть перекладачі, а також персонал для роботи з мігрантами і додаткові озброєні патрулі.

Науседа повідомив главі Frontex, що Литві також будуть потрібні патрульні машини і мобільні тепловізори. Frontex обіцяє залучити механізм надання екстреної допомоги на кордоні, що дозволить огранізувати додаткові сили за дуже короткий час. 

На цей момент Frontex пообіцяв до середини липня відправити у Литву 30 співробітників для посилення безпеки кордону.

2 липня у зв’язку з ситуацією з мігрантами Литва оголосила режим екстремальної ситуації національного масштабу.  Прем’єр-міністр повідомила, що кордон посилять армією та спорудять на ньому додаткові бар’єри. 

В уряді Литви вважають збільшення числа нелегалів організованою акцією режиму Лукашенка за жорстку позицію Вільнюса щодо репресій проти інакодумців у Білорусі та підтримку білоруської опозиції.

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