В Литве предлагают новые санкции ЕС против Беларуси за разжигание миграционного кризиса

Литва предлагает новые санкции Европейского союза в отношении Беларуси в связи с ее ролью в разжигании миграционного кризиса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис представил это предложение своим коллегам из Северных и Балтийских стран в Брюсселе в воскресенье вечером перед встречей министров иностранных дел ЕС в понедельник.

"Использование миграции в качестве оружия против стран ЕС даже более цинично, чем угон самолета Ryanair. Я уверен, что наши скандинавские и балтийские коллеги согласятся, что режимы, которые используют мигрантов в качестве оружия в гибридной войне, должны получить болезненную и единственный ответ со стороны ЕС ", - сказал Ландсбергис.

"Наша политика в целом должна содержать авторитарные режимы использования людей в качестве инструмента политического шантажа в ЕС. Поэтому мы надеемся на поддержку нашими северными и балтийскими коллегами дальнейших санкций против белорусского режима - мы поговорим о них на Совете иностранных дел в Брюсселе", - добавил он .

Министр конкретных предложений по санкциям не назвал.

Как сообщалось, агентство Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex отправит в Литву вертолеты для наблюдения за границей с Беларусью.