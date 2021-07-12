Прем'єр Чехії підтримав закон Орбана проти ЛГБТ

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш не підпише лист 18 держав-членів ЄС, які підтримують сексуальні меншини, у відповідь на спірний угорський закон, який забороняє просування ЛГБТ серед дітей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Я не знаю, чому я повинен це робити", - відповів Бабіш на питання, поставлене законодавцями під час дебатів в чеському парламенті.

"Вони (представники сексуальних меншин, - ред.) хочуть мати якесь право ... Я не знаю, чому ми повинні втручатися в угорські закони. Дітей повинні виховувати батьки, а не якась некомерційна організація", - сказав чеський прем'єр, додавши, що у нього "немає проблем з гомосексуалістами", і у нього є кілька друзів серед них.

З моменту затвердження нового закону Угорщина зіткнулася з різкою критикою з боку інституцій ЄС, в тому числі президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яка назвала закон "ганьбою".

Минулого тижня фон дер Ляєн попередила Угорщину, що вона повинна скасувати закон, інакше їй загрожують серйозні санкції.

Законодавство, внесене Орбаном, піддалося різкій критиці з боку лідерів ЄС на саміті в минулому місяці. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте закликав Будапешт поважати цінності толерантності ЄС або вийти з блоку.