Премьер Чехии поддержал закон Орбана против ЛГБТ

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш не подпишет письмо 18 государств-членов ЕС, поддерживающих сексуальные меньшинства, в ответ на спорный новый венгерский закон, запрещающий продвижение ЛГБТ среди детей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Я не знаю, почему я должен это делать", - ответил Бабиш на вопрос, заданный законодателями во время дебатов в чешском парламенте.

"Они (представители сексуальных меньшинств, - ред.) хотят иметь какое-то право…Я не знаю, почему мы должны вмешиваться в венгерские законы. Детей должны воспитывать родители, а не какая-то некоммерческая организация", - сказал чешский премьер, добавив, что у него "нет проблем с гомосексуалистами", и у него есть несколько друзей среди них.

С момента утверждения нового закона Венгрия столкнулась с резкой критикой со стороны институтов ЕС, в том числе президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая назвала закон "позором".

На прошлой неделе фон дер Ляен предупредила Венгрию, что она должна отменить закон, иначе ей грозят серьезные санкции.

Законодательство, внесенное Орбаном, подверглось резкой критике со стороны лидеров ЕС на саммите в прошлом месяце. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал Будапешт уважать ценности толерантности ЕС или выйти из блока.