Криза у Грузії: журналісти й опозиція зірвали засідання парламенту 

У залі парламенту Грузії сталася бійка після того, як туди увірвалися опозиційні журналісти та активісти, позачергове засідання досі не можуть розпочати.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

Журналісти, які напередодні виходили на масштабну акцію протесту і вимагали відставки уряду через смерть колеги після побиття гомофобами, прорвали охорону парламенту і зайшли у будівлю. Опозиційні депутати заявили, що це вони надали їм пропуски для відвідин парламенту. Охорона намагалась, але не змогла їх зупинити.

На вході до будівлі сталась штовханина, в якій постраждав засновник опозиційного телеканалу "Пірвелі" Вато Церетелі - у цьому ЗМІ працював і загиблий оператор Александр Лашкарава.

Тим часом місце спікера парламенту зайняли кілька опозиційних депутатів та активістів, які вивісили на трибуні прапори Грузії та ЄС і почали вимагати відставки уряду.

У кулуарах періодично поновлюється штовханина між журналістами, активістами й охороною.

Нагадаємо, оператора побили під час подій 5 липня, коли на вулиці Тбілісі вийшли противники запланованого ЛГБТ-прайду, а деякі у тому числі напали на офіси його організаторів. Під час цих подій постраждали понад 50 журналістів, а поліція майже не перешкоджала нападникам. Постраждалий оператор помер через кілька днів.

У зв’язку з його смертю в Тбілісі ввечері у неділю відбувся масштабний протест. Учасники вимагали, щоб уряд Грузії на чолі з Іраклієм Гарібашвілі пішов у відставку до ранку 12 червня.

Спікерами акції стали головні особи найбільш рейтингових грузинських телеканалів, включаючи колег Лашкарава по ТБ "Пірвелі". Висловити свій протест вирішили і деякі співробітники телеканалів, які вважаються проурядовими.

Прем’єр натомість назвав події останніх днів "черговою невдалої спробою змови проти держави", хоча й пообіцяв покарати тих, хто брав участь у насильстві.

Детальніше на цю тему - у статті Смерть журналіста: чому нинішня криза може стати найгострішою для влади Грузії.