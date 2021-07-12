Кризис в Грузии: журналисты и оппозиция сорвали заседание парламента

В зале парламента Грузии произошла драка после того, как туда ворвались оппозиционные журналисты и активисты, внеочередное заседание до сих пор не могут начать.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Журналисты, которые накануне выходили на масштабную акцию протеста и потребовали отставки правительства из-за смерти коллеги после избиения гомофобами, прорвали охрану парламента и зашли в здание. Оппозиционные депутаты заявили, что это они предоставили им пропуска для посещения парламента. Охрана пыталась, но не смогла их остановить.

На входе в здание произошла потасовка, в которой пострадал основатель оппозиционного телеканала "Пирвели" Вато Церетели - в этом СМИ работал и погибший оператор Александр Лашкарава.

Место спикера парламента заняли несколько оппозиционных депутатов и активистов. Они вывесили на трибуне флаги Грузии и ЕС и потребовали отставки правительства.

В кулуарах периодически возобновляется потасовка между журналистами, активистами и охраной.

Напомним, оператора избили во время событий 5 июля, когда на улицы Тбилиси вышли противники запланированного ЛГБТ-прайда, а некоторые напали на офисы его организаторов. Во время этих событий пострадали более 50 журналистов, а полиция почти не препятствовала нападающим. Пострадавший оператор умер через несколько дней.

В связи с его смертью в Тбилиси вечером в воскресенье состоялся масштабный протест. Участники требовали, чтобы правительство Грузии во главе с Ираклием Гарибашвили ушел в отставку до утра 12 июня. Спикерами акции стали главные лица самых рейтинговых грузинских телеканалов, включая коллег Лашкарава по ТВ "Пирвели". Выразить свой протест решили и некоторые сотрудники телеканалов, которые считаются проправительственными.

Премьер вместо отставки назвал события последних дней "очередной неудачной попыткой заговора против государства", хотя и пообещал наказать тех, кто участвовал в насилии.

Подробнее на эту тему - в статье Смерть журналиста: почему нынешний кризис может стать самым острым для властей Грузии.