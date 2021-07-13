Глава МИД Литвы: официальные организации Беларуси участвуют в перевозке мигрантов

Официальные организации Беларуси, такие как авиакомпании и туристические агентства, участвуют в организованной торговле людьми через Беларусь и могут столкнуться с санкціями.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис в интервью Euractiv.

"Мы не видим реальных потоков мигрантов, которые спасаются бегством и выбирают плот, который фактически подвергает их жизнь опасности, но мы видим, что туристические агентства продают билеты до европейской границы, и не такие дорогие билеты - это совсем другая ситуация", - сказал Ландсбергис.

На вопрос, почему, по его мнению, Минск решил использовать миграцию в качестве мести за позицию Литвы по отношению к режиму Лукашенко, Ландсбергис сказал, что, хотя это будет "одним из самых болезненных вопросов для европейцев", он назвал ситуацию "беспрецедентной".

"Разница между тем, как Лукашенко использует беженцев в качестве оружия, и предыдущим кризисом беженцев в Европе, заключается в том, что в этом случае у нас участвуют официальные органы", - сказал он.

"Мы должны понимать, что есть официальные авиалинии, которые перевозят людей из Багдада в Стамбул или из Стамбула в Минск, туристические агентства, зарегистрированные в нескольких странах, а это означает, что, возможно, есть официальные органы, которые участвуют в торговле людьми", - добавил министр.

По данным пограничной службы Литвы, около 1700 мигрантов прибыли в Литву нелегально из Беларуси в этом году, более 1000 из них только в июле.

Половина из них назвали себя гражданами Ирака, а другие прибыли из Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана и Афганистана. За последние шесть месяцев в Литву прибыло в 21 раз больше нелегальных мигрантов, чем за весь 2020 год.

Как сообщалось, агентство Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex отправит в Литву вертолеты для наблюдения за границей с Беларусью.