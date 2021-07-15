Естонія висилає російського дипломата у відповідь на дії Москви
Міністерство закордонних справ Естонії 15 липня викликало посла Росії в Естонії Александра Петрова для вручення ноти про оголошення дипломата російського посольства персоною нон грата.
Про це йдеться у повідомленні МЗС Естонії, оприлюдненому в четвер, пише "Європейська правда".
"Цей крок був зроблений відповідно до міжнародних дипломатичних звичаїв і принципу взаємності у відповідь на висилку естонського консула з Росії", - йдеться у повідомленні міністерства.
"Сподіваємося, що цей епізод не завдасть шкоди двостороннім відносинам Естонії та Росії. Естонія як і раніше зацікавлена в добросусідських і конструктивних відносинах.
Як і раніше, викликає жаль той факт, що Росія зайняла недружню лінію в своєму спілкуванні з Європейським Cоюзом і державами-членами", - додали у відомстві.
7 липня російська влада оголосила консула Естонії в Санкт-Петербурзі Марта Лятте персоною нон грата.
Лятте був затриманий ФСБ. В МЗС Росії заявили, що його схопили "на місці злочину" при отриманні від російського громадянина "матеріалів закритого характеру".