Естонія висилає російського дипломата у відповідь на дії Москви

Міністерство закордонних справ Естонії 15 липня викликало посла Росії в Естонії Александра Петрова для вручення ноти про оголошення дипломата російського посольства персоною нон грата.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Естонії, оприлюдненому в четвер, пише "Європейська правда".

"Цей крок був зроблений відповідно до міжнародних дипломатичних звичаїв і принципу взаємності у відповідь на висилку естонського консула з Росії", - йдеться у повідомленні міністерства.

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"Сподіваємося, що цей епізод не завдасть шкоди двостороннім відносинам Естонії та Росії. Естонія як і раніше зацікавлена ​​в добросусідських і конструктивних відносинах.

Як і раніше, викликає жаль той факт, що Росія зайняла недружню лінію в своєму спілкуванні з Європейським Cоюзом і державами-членами", - додали у відомстві.

7 липня російська влада оголосила консула Естонії в Санкт-Петербурзі Марта Лятте персоною нон грата.

Лятте був затриманий ФСБ. В МЗС Росії заявили, що його схопили "на місці злочину" при отриманні від російського громадянина "матеріалів закритого характеру".