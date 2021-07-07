Естонія вишле російського дипломата у відповідь на дії Москви

У зв'язку з висилкою з Росії естонського консула в Санкт-Петербурзі Марта Лятте Естонія підготувала дзеркальну відповідь: країну покине російський дипломат.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

"У практиці міжнародних відносин зазвичай на висилку дипломата дається симетрична відповідь. Також зазвичай деталі висилки дипломатів не розголошуються", - повідомила керівник відділу зі зв'язків з громадськістю МЗС Естонії Аарі Леммік.

У середу, 7 липня, російська влада оголосила консула Естонії в Санкт-Петербурзі Марта Лятте персоною нон грата, він повинен покинути країну протягом 48 годин.

Леммік підкреслила, що, за оцінкою естонського МЗС, затримання консула Федеральною службою безпеки у вівторок є провокацією проти дипломатичного представника Естонії, а представлені звинувачення безпідставні.

"Естонський дипломат займався своєю звичайною роботою виходячи з правових актів, що регулюють дипломатичну діяльність", - додала Леммік.