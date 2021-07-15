Эстония высылает российского дипломата в ответ на действия Москвы

Министерство иностранных дел Эстонии 15 июля вызвало посла России в Эстонии Александра Петрова для вручения ноты об объявлении дипломата российского посольства персоной нон грата.

Об этом говорится в сообщении МИД Эстонии, обнародованном в четверг, пишет "Европейская правда".

"Этот шаг был сделан в соответствии с международными дипломатическими обычаями и принципом взаимности в ответ на высылку эстонского консула из России", - говорится в сообщении министерства.

"Надеемся, что этот эпизод не нанесет вреда двусторонним отношениям Эстонии и России. Эстония по-прежнему заинтересована в добрососедских и конструктивных отношениях.

По-прежнему вызывает сожаление тот факт, что Россия заняла недружественную линию в своем общении с Европейским Союзом и государствами-членами", - добавили в ведомстве.

7 июля российские власти объявили консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте персоной нон грата.

Лятте был задержан ФСБ. В МИД России заявили, что его схватили "на месте преступления" при получении от российского гражданина "материалов закрытого характера".