Опозиція Грузії зірвала виступ глави МВС у парламенті

У парламенті Грузії опозиція та журналісти зірвали виступ глави МВС Вахтанга Гомелаурі з приводу заворушень 5 липня, коли радикальні гомофобні угруповання влаштували погром офісів неурядових організацій і побили понад 50 журналістів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Приїзд глави МВС до парламенту супроводжувався безпрецедентними заходами безпеки. По периметру будівлі були виставлені щільні кордони поліції - перш за все, для недопущення критично налаштованих представників ЗМІ в будівлю.

Пізніше в зал засідань потрапили лише журналісти з постійною акредитацією.

Свою доповідь міністр почав з співчуттів на адресу близьких загиблого оператора ТБ "Пірвелі" Лексо Лашкарава.

Але продовжити йому не дали: представники преси вивісили з балкона банер з вимогою покарання винних, а опозиційні депутати оточили трибуну з фотографіями загиблого оператора в руках.

Депутати правлячої "Грузинської мрії" спробували силою відтіснити протестувальників від трибуни. В результаті силових сутичок частина портретів була розірвана.

У ході наступних нетривалих дебатів "Грузинська мрія" зажадала безумовного зняття банерів, погрожуючи в іншому випадку закрити засідання. На це було виділено півгодини. У підсумку призначений на полудень виступ міністра так і не відбувся, його перенесли.

Нагадаємо, посольства 24 країн-членів ЄС у Грузії та представництво ЄС раніше звернулися до влади країни з відкритим листом у зв’язку зі зривом ЛГБТ-прайду 5 липня і наступними подіями.

Держдепартамент США закликав владу Грузії притягнути до відповідальності всіх, хто нападав на мирних демонстрантів і журналістів в Тбілісі 5 і 6 липня, та не виключив санкцій у разі порушення прав людини у Грузії.

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