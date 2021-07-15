Посольства 24 країн Євросоюзу нагадали Грузії про асоціацію з ЄС

Посольства 24 країн-членів ЄС у Грузії та представництво ЄС звернулися до влади країни з відкритим листом у зв’язку зі зривом ЛГБТ-прайду 5 липня і наступними подіями.

Як повідомляє "Європейська правда", лист опублікували на офіційній сторінці представництва ЄС у Грузії. Формально він адресований міністру внутрішніх справ Вахтангу Гомелаурі, а також прем’єру Іраклію Гарібашвілі, міністру юстиції та міністру закордонних справ.

Посли зазначають, що останні події "кинули тінь" на відносини ЄС та Грузії та образ Грузії як країни, де поважають базові права людини.

Читайте також У Грузії частково осліп оператор, побитий під час сутичок 5 липня

Вони зауважують, що учасники ЛГБТ-прайду у Тбілісі не змогли реалізувати своє конституційне право на мирне зібрання і вираження думки через безпосередню загрозу для своєї безпеки, а низка активістів і журналістів зазнали нападів з боку опонентів прайду.

"Насильство - неприйнятне і не може бути виправданим. Ми засмучені у зв’язку з трагічною смертю оператора Лексо Лашкарави і чекаємо результатів розслідування причини його смерті. Висловлюємо жаль у зв’язку з тим, що влада публічно не закликала до захисту тих, хто мирно проводить заходи прайду, не вжила інших заходів для запобігання чи стримування мови ненависті і, врешті, не надала достатнього захисту, коли проти активістів і журналістів почалося насильство", - пишуть посли.

Вони зазначають, що ЄС та Грузія поділяють зобов’язання щодо поваги до прав людини, незалежно від сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, в тому числі права на мирне зібрання і свободу ЗМІ.

"Ці спільні цінності закріплені в Угоді про асоціацію між ЄС та Грузією і Європейській конвенції про права людини. Вони об’єднують нас і ми пишаємося ними, але також вони зобов’язують нас ставати на їхній захист і захищати найменш захищених у наших суспільствах. Посилення риторики проти цих цінностей становить ризик і для нацбезпеки, збільшуючи вразливість демократії у Грузії", - зазначають посли.

Вони також висловили стурбованість двома інцидентами спалення прапору ЄС, що виглядало як прямий замах на демократичні і проєвропейські прагнення Грузії.

Читайте також В Грузії чотири телеканали припинили мовлення на добу з вимогою відставки прем’єра

Дипломати наголошують, що усі насильницькі й незаконні дії повинні бути розслідуванні і винні притягнені до відповідальності, а також закликають вжити превентивних заходів, щоб не допустити повторення подібних інцидентів.

"Одночасно з цим, ми закликаємо всі сторони діяти відповідально і утриматися від дій, які можуть ще більше загострити ситуацію", - додають посли.

Під листом підписалося Представництво ЄС у Грузії, посольства Австрії, Бельгії, Болгарії, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії та Швеції.

Раніше Держдепартамент США закликав владу Грузії притягнути до відповідальності всіх, хто нападав на мирних демонстрантів і журналістів в Тбілісі 5 і 6 липня, та не виключив санкцій у разі порушення прав людини у Грузії.

Читайте також: Смерть журналіста: чому нинішня криза може стати найгострішою для влади Грузії.