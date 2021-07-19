Оппозиция Грузии сорвала выступление главы МВД в парламенте

В парламенте Грузии оппозиция и журналисты сорвали выступление главы МВД Вахтанга Гомелаури по поводу беспорядков 5 июля, когда радикальные гомофобные группировки устроили погром офисов неправительственных организаций и избили более 50 журналистов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Приезд главы МВД в парламент сопровождался беспрецедентными мерами безопасности. По периметру здания были выставлены плотные ряды полиции - прежде всего, для недопущения критически настроенных представителей СМИ в здание.

Позже в зал заседаний попали только журналисты с постоянной аккредитацией.

Свой доклад министр начал с соболезнований в адрес близких погибшего оператора ТВ "Пирвели" Лексо Лашкаравы.

Но продолжить ему не дали: представители прессы вывесили с балкона баннер с требованием наказания виновных, а оппозиционные депутаты окружили трибуну с фотографиями погибшего оператора в руках.

Депутаты правящей "Грузинской мечты" попытались силой оттеснить протестующих от трибуны. В результате силовых столкновений часть портретов была разорвана.

В ходе последующих непродолжительных дебатов "Грузинская мечта" потребовала безусловного снятия баннеров, угрожая в противном случае закрыть заседание. На это было выделено полчаса. В итоге назначенное на полдень выступление министра так и не состоялося, его перенесли.

Напомним, посольства 24 стран-членов ЕС в Грузии и представительство ЕС ранее обратились к властям страны с открытым письмом в связи со срывом ЛГБТ-прайда 5 июля и последующими событиями.

Госдепартамент США призвал власти Грузии привлечь к ответственности всех, кто нападал на мирных демонстрантов и журналистов в Тбилиси 5 и 6 июля, и не исключил санкций в случае нарушения прав человека в Грузии.

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