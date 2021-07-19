Перед візитом Зеленського в Грузії звільнили двох ув’язнених українських яхтсменів

В Грузії звільнили двох українських громадян Володимира Дьяченка та Юрія Хомича, затриманих на яхті біля берегів Грузії минулого року, яких днями Батумський міський суд засудив до чотирьох років позбавлення волі.

Про це повідомив грузинський телеканал Mtavari з посиланням на адвоката Беку Басілаю, а також президент Володимир Зеленський, пише "Європейська правда".

За словами адвоката, помилування відбулося без заяви затриманих, що, за словами адвоката, "свідчить про те, що полон українських моряків не мав жодних правових підстав".

"Грузинська сторона була змушена помилувати всіх трьох (третій засуджений - грузин за паспортом Михайло Батурин) без їхньої заяви. Це ілюстрація і свідчення того, що ці люди були незаконно ув'язнені протягом стількох місяців. Помилування було надано без їхньої заяви, навпаки, вони відмовлялися від помилування", - сказав Басілая.

Президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення українців у Twitter. "Сьогодні Грузія звільнила їх з-за ґрат. Я вдячний грузинській стороні за це рішення, яке відповідає духу стратегічного партнерства між нашими країнами", - написав глава держави.

Політик, ексглава найбільшої грузинської опозиційної партії "Єдиний національний рух" Михеїл Саакашвілі зі свого боку повідомив, що українці Дьяченко і Хомич, а також грузин за паспортом Михайло Батурин, були звільнені в понеділок о 7 ранку.

Саакашвілі заявляє, що українців помилували завдяки тиску Зеленського.

"Цей вимушений акт був зроблений під тиском президента Зеленського, який проявив принципову позицію і скасував двосторонній саміт Грузія-Україна, а також чітко дав зрозуміти, що не братиме участі в іншому саміті під егідою Євросоюзу, який був запланований на наступний день, і в якому також повинна була брати участь Мая Санду. Вона кілька днів тому дзвонила в Київ і питала, чи будуть українці брати участь, бо вона теж не збиралася прилітати, якщо Зеленського не буде. Євросоюз був змушений теж втрутитися і чинити тиск на грузинську владу.

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За моєю інформацією, літак президента Зеленського злетів тільки після того, як надійшло повідомлення про звільнення українців, і президент чекав до останньої хвилини, поки це повідомлення не було підтверджене посольством в Києві, тільки після цього давши добро на виліт", - написав Саакашвілі.

Звільнення українців відбулося в день візиту до Грузії президента України Володимира Зеленського. У понеділок він прибув в Батумі для участі у міжнародній конференції і першому саміті "Асоційованого тріо".

У листопаді 2020 року грузинські прикордонники затримали яхту, яка прямувала до Туреччини уздовж берега Грузії. На борту перебували громадяни України Володимир Дьяченко та Юрій Хомич. Власник яхти - громадянин Грузії Михаїл Батурин. Батурин раніше працював в охороні Михеїла Саакашвілі.

Україна закликала грузинську сторону забезпечити швидкий і неупереджений розгляд справи Дьяченка і Хомича.