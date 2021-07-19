Перед визитом Зеленского в Грузии освободили двух заключенных украинских яхтсменов

В Грузии освободили двух украинских граждан Владимира Дьяченко и Юрия Хомича, задержанных на яхте у берегов Грузии в прошлом году, которых на днях Батумский городской суд приговорил к четырем годам лишения свободы.

Об этом сообщил грузинский телеканал Mtavari со ссылкой на адвоката Беку Басилая, а также президент Владимир Зеленский, пишет "Европейская правда".

По словам адвоката, помилование произошло без заявления задержанных, что, по словам адвоката, "свидетельствует о том, что для заключения украинских моряков не было никаких правовых оснований".

"Грузинская сторона была вынуждена помиловать всех трех (третий осужденный яхтсмен - грузин по паспорту Михаил Батурин) без их заявления. Это иллюстрация и свидетельство того, что эти люди были незаконно заключены в течение стольких месяцев. Помилование было предоставлено без их заявления, наоборот, они отказывались от помилования", - сказал Басилая.

Президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение украинцев в Twitter. "Сегодня Грузия освободила их из-за решетки. Я благодарен грузинской стороне за это решение, которое соответствует духу стратегического партнерства между нашими странами", - написал глава государства.

Политик, экс-глава крупнейшей грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Михеил Саакашвили со своей стороны сообщил, что украинцы Дьяченко и Хомич, а также грузин по паспорту Михаил Батурин, были освобождены в понедельник в 7 утра.

Саакашвили заявляет, что украинцев помиловали благодаря давлению Зеленского.

"Этот вынужденный акт был сделан под давлением президента Зеленского, который проявил принципиальную позицию и отменил двусторонний саммит Грузия-Украина, а также четко дал понять, что не будет участвовать в другом саммите под эгидой Евросоюза, который был запланирован на следующий день, и в котором также должна была участвовать Майя Санду. Санду несколько дней назад звонила в Киев и спрашивала, будут ли украинцы участвовать, потому что она тоже не собиралась прилетать, если Зеленского не будет. Евросоюз был вынужден тоже вмешаться и оказать давление на грузинские власти.

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По моей информации, самолет президента Зеленского взлетел только после того, как поступило сообщение об освобождении украинцев, и президент ждал до последней минуты, пока это сообщение не было подтверждено посольством в Киеве, только после этого дав добро на вылет", - написал Саакашвили.

Освобождение украинцев произошло в день визита в Грузию президента Украины Владимира Зеленского. В понедельник он прибыл в Батуми для участия в международной конференции и первом саммите "Ассоциированного трио".

В ноябре 2020 года грузинские пограничники задержали яхту, которая направлялась в Турцию вдоль берега Грузии. На борту находились граждане Украины Владимир Дьяченко и Юрий Хомич. Владелец яхты - гражданин Грузии Михаил Батурин. Батурин ранее работал в охране Михеила Саакашвили.

Украина призвала грузинскую сторону обеспечить быстрое и беспристрастное расследование дела Дьяченко и Хомича.