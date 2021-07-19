Зеленський у Грузії візьме участь у першому саміті "Асоційованого тріо"

19 серпня президент Володимир Зеленський відвідає Грузію, де візьме участь у першому саміті "Асоційованого тріо".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента.

"19 липня 2021 року Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Грузії з метою започаткування діяльності формату "Асоційованого тріо" України, Грузії та Молдови на рівні глав держав" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лідери трьох країн підпишуть декларацію саміту "Асоційованого тріо" та проведуть спільну зустріч з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

У межах візиту Зеленський також візьме участь у роботі Батумської міжнародної конференції разом з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі, президентом Молдови Маєю Санду та президентом Європейської ради.

Як відомо, в середині травня Україна, Грузія та Молдова створили формат "Асоційованого тріо" з метою посилення співпраці між трьома державами на шляху до членства у ЄС.