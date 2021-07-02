У Болгарії заявляють про підготовку махінацій на виборах із залученням жителів Північної Македонії

Міністерство внутрішніх справ Болгарії підозрює, що мешканці Північної Македонії з болгарськими паспортами беруть участь у незаконних схемах маніпуляцій з майбутніми парламентськими виборами в Болгарії 11 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Бойко Рашков заявив, що колишній міністр внутрішніх справ Христо Терзійський обговорював, як залучити 15 000 північних македонців з болгарським громадянством, щоб вони могли голосувати в Болгарії.

Дві провідні партії ГЕРБ та "Є такі люди", мають майже однакову підтримку перед виборами, і 15 000 голосів можуть дати від 1 до 2 місць у парламенті Болгарії.

На попередніх виборах понад 100 000 північних македонців з болгарськими паспортами продемонстрували повну незацікавленість у голосуванні на болгарських виборах.

Нещодавно у місті Кюстендил, недалеко від кордону з Північною Македонією, відбулося зібрання, в якому взяли участь двоє північних македонців з болгарськими паспортами та болгарин із Кюстендила.

Терзійський, який родом з Кюстендила, не заперечував участі у зустрічі. Він є кандидатом від партії ГЕРБ на майбутніх виборах і назвав твердження Рашкова "наклепницькими натяками".

Наразі болгарська поліція отримала загалом 100 сигналів про підготовлену купівлю-продаж голосів для парламентських виборів.

Як відомо, Болгарія має історичні та культурні претензії до Північної Македонії, тому блокує відкриття переговорів про приєднання країни до ЄС.

Читайте також: Шантаж історією: навіщо Болгарія заблокувала шлях Північної Македонії до ЄС.