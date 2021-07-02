В Болгарии заявляют о подготовке махинаций на выборах с привлечением жителей Северной Македонии

Министерство внутренних дел Болгарии подозревает, что жители Северной Македонии с болгарскими паспортами участвуют в незаконных схемах манипуляций с предстоящими парламентскими выборами в Болгарии 11 июля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Бойко Рашков заявил, что бывший министр внутренних дел Христо Терзийский обсуждал, как привлечь 15 000 северных македонцев с болгарским гражданством, чтобы они могли голосовать в Болгарии.

Две ведущие партии ГЕРБ и "Есть такие люди" имеют почти одинаковую поддержку перед выборами, и 15 000 голосов могут дать от 1 до 2 мест в парламенте Болгарии.

На предыдущих выборах более 100 000 северных македонцев с болгарскими паспортами продемонстрировали полную незаинтересованность в голосовании на болгарских выборах.

Недавно в городе Кюстендил, недалеко от границы с Северной Македонией, состоялось собрание, в котором приняли участие двое северных македонцев с болгарскими паспортами и болгарин из Кюстендила.

Терзийский, который родом из Кюстендила, не отрицал участия во встрече. Он является кандидатом от партии ГЕРБ на предстоящих выборах и назвал утверждения Рашкова "клеветническими намеками".

Болгарская полиция получила в среднем 100 сигналов о готовящейся скупке голосов для парламентских выборов.

Как известно, Болгария имеет исторические и культурные претензии к Северной Македонии, поэтому блокирует открытие переговоров о присоединении страны к ЕС.

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