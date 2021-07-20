"Нащо нам там купа дипломатів?": Лукашенко доручив оптимізувати дипмісії в Європі

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко доручив "серйозно поглянути" на, за його словами, "роздуті" дипломатичні представництва країни у Європі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Лукашенко сказав на нараді щодо пріоритетів зовнішньої політики, його цитує державне агентство БЕЛТА.

"Треба дуже серйозно подивитися на наші диппредставництва в Європі. Ви (прем'єр-міністр Роман Головченко. – Ред.) як колишній дипломат, я часто вам про це кажу, знаєте це не з чуток. Слухайте, ну навіщо нам там тримати купу дипломатів, якщо ми взагалі з ними не торгуємо, а політичні відносини, дипломатія, вона не просто відсутня, вона на шкоду державі", - сказав Лукашенко.

"Якщо там треба один посол і помічник, ну то зніміть їм двокімнатну квартиру і нехай працюють. Піде (розвиток співпраці. – Ред.) - додамо. Треба просто з точки зору життя і практики до цього підійти", - додав він.

Лукашенко підкреслив, що процес оптимізації білоруських закордонних установ проходить не досить інтенсивно.

"Чого ми щоки надуваємо і намагаємося роздувати ці дипломатичні представництва? Нещодавно ми начебто почали цей процес, але він йде - як мокре горить, як ніби його хтось хоче замусолити", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, на початку липня посол ЄС у Білорусі Дірк Шубель, якому білоруський МЗС "рекомендував" виїхати до Брюсселя, покинув країну.

28 червня Білорусь заявила про призупинення участі в ініціативі ЄС "Східне партнерство" у зв’язку із санкціями Євросоюзу, введеними проти режиму Олександра Лукашенка після посадки у Мінську літака Ryanair під надуманим приводом.

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