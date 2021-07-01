Посол ЄС у Білорусі, якому Мінськ "рекомендував" виїхати до Брюсселя, покинув країну

Посол ЄС у Білорусі Дірк Шубель, якому білоруський МЗС "рекомендував" виїхати до Брюсселя, покинув країну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні я вирушив до Брюсселя для "консультацій" на прохання МЗС Білорусі і відтак приєднався до моїх польського, литовського та латвійського колег", - повідомив посол на своїй сторінці у Facebook.

"Нині Білорусь - не та сама країна, до якої я прибув 22 місяці тому, і я твердо переконаний, що білоруси вистоять і вийдуть з цієї кризи сильнішими і більш завзятими, ніж будь-коли раніше, щоб побудувати вільне, процвітаюче, гостинне, безпечне суспільство", - пише Дірк Шубель.

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Він зазначив, що сподівається ще повернутися у Білорусь, а найближчим часом робитиме свою роботу з Брюсселя.

"Мої думки - з усіма політв’язнями, всіма, хто перебуває за гратами і потерпає від несправедливості, та з їхніми родинами; з тими, хто за останній буремний рік втратив своїх близьких", - додав посол.

Нагадаємо, 28 червня Білорусь заявила про призупинення участі в ініціативі ЄС "Східне партнерство" у зв’язку із санкціями Євросоюзу, введеними проти режиму Олександра Лукашенка після посадки у Мінську літака Ryanair під надуманим приводом. Крім того, постійного представника Білорусі при ЄС відкликали в Мінськ для консультацій і так само запропонували вчинити главі Представництва ЄС у Білорусі.

Президент Євроради назвав це "кроком назад", але запевнив, що ЄС буде і далі підтримувати народ Білорусі.

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