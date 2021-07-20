У Бельгії досі шукають 116 людей, зниклих після руйнівних повеней

У Бельгії після руйнівної повені в кінці минулого тижня досі вважаються зниклими безвісти 116 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir та The Brussels Times.

Повінь вже називають наймасштабнішою в історії країни.

Спершу повідомлялося, що кількість зниклих зменшилася до 70 осіб, та згодом міністерка внутрішніх справ Аннеліс Верлінден повідомила, що ця цифра знову зросла до 116.

За останніми уточненнями, внаслідок стихійного лиха загинула 31 людина.

Опівдні 20 липня країна вшанувала їхню пам’ять хвилиною мовчання. У цей час на хвилину зупинився також весь громадський транспорт.

Король Бельгії Філіпп, королева Матильда, прем’єр Александр де Кроо та глава МВС разом відвідали район Верв’є, один з найбільш постраждалих від стихії, і там провели хвилину мовчання.

Прем’єр пообіцяв, що держава не зашилить у біді родини і громади, постраждалі внаслідок повені.

Цього тижня у постраждалих районах знову прогнозують сильні дощі.

Нагадаємо, минулого тижня зливи на заході Європи призвели до повеней у кількох країнах. Найбільше від негоди постраждала Німеччина, кількість загиблих перевищила 160.

Повені сталися і в Австрії, звідти даних про жертв не надходило.