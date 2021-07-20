В Бельгии до сих пор ищут 116 человек, пропавших после разрушительных наводнений

В Бельгии после разрушительного наводнения в конце прошлой недели сих пор считаются пропавшими без вести 116 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir и The Brussels Times.

Наводнение уже называют самым масштабным в истории страны.

Сначала сообщалось, что число пропавших сократилось до 70 человек, и впоследствии министр внутренних дел Аннелис Верлинден сообщила, что эта цифра снова выросла до 116.

По последним уточнениям, в результате стихийного бедствия погиб 31 человек.

В полдень 20 июля страна отметила их память минутой молчания. В настоящее время на минуту остановился также весь общественный транспорт.

Король Бельгии Филипп, королева Матильда, премьер Александр де Кроо и глава МВД вместе посетили район Вервье, один из наиболее пострадавших от стихии, и там провели минуту молчания.

Премьер пообещал, что государство не оставит в беде семьи и общины, пострадавшие от наводнения.

На этой неделе в пострадавших районах вновь прогнозируют сильные дожди.

Напомним, на прошлой неделе ливни на западе Европы привели к наводнениям в нескольких странах. Больше всего от непогоды пострадала Германия, число погибших превысило 160.

Наводнения произошли и в Австрии, оттуда данных о жертвах не поступало.