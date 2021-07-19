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Кількість жертв масштабної повені на заході Німеччини перевищила 160

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Кількість жертв масштабної повені на заході Німеччини перевищила 160

Понеділок, 19 липня 2021, 12:38

Кількість загиблих внаслідок великої повені на заході Німеччини сягнула щонайменше 163.

Про це повідомило видання Die Welt, пише "Європейська правда".

За даними поліції Кобленца, в понеділок в землі Рейнланд-Пфальц кількість загиблих зросла до 117. Крім того, щонайменше 749 осіб отримали поранення.

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Скільки людей залишаються зниклими безвісти, достеменно не відомо.

У Північному Рейні-Вестфалії до полудня неділі було зареєстровано 46 смертей. З четверга влада кілька разів збільшувала кількість жертв.

Люди часто не могли зв'язатися зі своїми родичами через те, що телефонний зв’язок все ще не працює.

Нагадаємо, проливні дощі пройшли на заході Європи, включаючи західну і південно-західну частину Німеччини, минулого тижня.

Влада Бельгії повідомила, що кількість загиблих в результаті повеней зросла до 36.

Цими вихідними повінь дісталася до півдня Австрії, звідти даних про жертв не надходило.

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