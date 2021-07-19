Повені дістались до півдня Австрії

На вихідних проливні дощі пройшли кількома районами в Австрії, містечко Галляйн поблизу Зальцбурга на кордоні з німецькою баварією було затоплене.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Der Standard.

В результуті надмірних опадів бурхливі води несли автомобілі і сміття, але станом на вечір неділі не було зареєстровано жодного смертельного випадку.

Кілька десятків жителів були змушені покинути свої квартири в якості запобіжного заходу.

Пожежні команди з усієї федеральної землі приїхали на допомогу своїм колегам в Галляйні. Менш ніж через 24 години після повені в містечку почалося основне прибирання.

Волонтери і 50 солдатів збройних сил долучились до ліквідації наслідків стихійного лиха.

"Сильні дощі і шторми, на жаль, завдають серйозної шкоди в багатьох місцях Австрії", - написав у Twitter канцлер Австрії Себастіан Курц в Twitter. Він подякував усім працівникам, які ліквідували наслідки негоди.

У неділю повідомлялося, що кількість загиблих в результаті великої повені на заході Німеччини перевищила 150 осіб.