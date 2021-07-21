Число прибулих до берегів Британії нелегалів перевищило загальну кількість в 2020 році

Число нелегальних мігрантів, які прибувають до Великої Британії на невеликих човнах, цьогоріч вже перевищило загальну кількість прибулих за весь 2020 рік.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

За даними Британської асоціації преси, станом на вівторок в 2021 році на береги Британії висадилися не менше 8 452 мігрантів. Для порівняння, торік Ла-Манш перетнули 8 417 осіб.

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Британський уряд працює з владою Франції над збільшенням кількості поліцейських, які патрулюють французькі пляжі, щоб спробувати перешкодити мігрантам перетнути кордон.

Велика Британія виділить 54 мільйони фунтів стерлінгів на підтримку зусиль Франції.

Збільшення кількості поліцейських, а також інвестиції в технології "допоможуть зупинити потік людей, які прагнуть перетнути цей дуже небезпечний перехід", - заявила BBC заступниця міністра внутрішніх справ Британії Вікторія Аткінс.

Повідомляється, що контрабандисти використовують хорошу погоду, щоб перетнути Ла-Манш з боку Франції.

Раніше стало відомо, що рекордні 430 мігрантів прибули до берегів Англії протягом лише одного дня.