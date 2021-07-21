Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Радник Держдепу заперечив тиск США на Україну щодо "Північного потоку-2"

Ще 6 країн Європи можуть відкритися для українців ближчими днями

Уряд виключає торгпреда Тараса Качку зі складу комісії з міжнародної торгівлі

США закликали владу України утриматись від критики майбутньої угоди щодо "Північного потоку-2" - Politico






Число прибулих до берегів Британії нелегалів перевищило загальну кількість в 2020 році

Середа, 21 липня 2021, 12:56

Число нелегальних мігрантів, які прибувають до Великої Британії на невеликих човнах, цьогоріч вже перевищило загальну кількість прибулих за весь 2020 рік.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

За даними Британської асоціації преси, станом на вівторок в 2021 році на береги Британії висадилися не менше 8 452 мігрантів. Для порівняння, торік Ла-Манш перетнули 8 417 осіб.

Читайте також
Глава МЗС Литви назвав шантажем заяву Лукашенка про мігрантів

Британський уряд працює з владою Франції над збільшенням кількості поліцейських, які патрулюють французькі пляжі, щоб спробувати перешкодити мігрантам перетнути кордон. 

Велика Британія виділить 54 мільйони фунтів стерлінгів на підтримку зусиль Франції.

Збільшення кількості поліцейських, а також інвестиції в технології "допоможуть зупинити потік людей, які прагнуть перетнути цей дуже небезпечний перехід", - заявила BBC заступниця міністра внутрішніх справ Британії Вікторія Аткінс.

Повідомляється, що контрабандисти використовують хорошу погоду, щоб перетнути Ла-Манш з боку Франції.

Раніше стало відомо, що рекордні 430 мігрантів прибули до берегів Англії протягом лише одного дня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія мігранти Франція
powered by lun.ua