Число прибывших к берегам Британии нелегалов превысило общее количество в 2020 году

Число нелегальных мигрантов, прибывающих в Великобританию на небольших лодках, в этом году уже превысило общее количество прибывших за весь 2020 год.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

По данным Британской ассоциации прессы, по состоянию на вторник в 2021 году на берега Британии высадились не менее 8452 мигрантов. Для сравнения, в прошлом году Ла-Манш пересекли 8417 человек.

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Британское правительство работает с властями Франции над увеличением количества полицейских, патрулирующих французские пляжи, чтобы попытаться помешать мигрантам пересечь границу.

Великобритания выделит 54 миллиона фунтов стерлингов на поддержку усилий Франции.

Увеличение количества полицейских, а также инвестиции в технологии "помогут остановить поток людей, которые стремятся пересечь этот очень опасный переход", - заявила BBC заместитель министра внутренних дел Великобритании Виктория Аткинс.

Сообщается, что контрабандисты используют хорошую погоду, чтобы пересечь Ла-Манш со стороны Франции.

Ранее стало известно, что рекордные 430 мигрантов прибыли к берегам Англии в течение одного дня.