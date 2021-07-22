Ліверпуль виключили з переліку світової спадщини ЮНЕСКО

ЮНЕСКО, організація ООН з питань освіти, науки і культури, позбавила англійське місто Ліверпуль статусу світової спадщини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Причина - міська влада веде активне будівництво в районі доків і порту - архітектурного ансамблю, яке агентство ООН вважало найважливішим пам'ятником.

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В об'єкт під назвою "Ліверпуль - місто мореплавців і торговців" входили шість ділянок в історичному центрі і на території доків Ліверпуля.

На своєму сайті ЮНЕСКО повідомляє, що вони були включені в список "як свідчення розвитку одного з найбільших у світі торговельних центрів XVIII-XIX століть".

"Цей об'єкт також демонструє новаторські розробки в області технологій портового господарства, систем транспорту та управління портом", - зазначає агентство.

Причиною позбавлення статусу ЮНЕСКО називає "незворотну втрату характеристик, що вказують на видатну універсальну цінність об'єкта".

Зокрема, мова йде про будівництво двох масштабних об'єктів - комплексу житлових і офісних будівель під назвою Liverpool Waters, а також величезного стадіону футбольного клубу "Евертон" зі скла і сталі поруч з історичним ліверпульським доком Бремлі-Мур.

У Ліверпулі таке рішення називають "незбагненним" і сподіваються на його перегляд.

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"Наш об'єкт всесвітньої спадщини ніколи не перебував у кращому стані, оскільки він виграв від сотень мільйонів фунтів інвестицій в пам'ятки архітектури і суспільство в цілому", - сказала мер міста Джоан Андерсон.

Вона додала, що влада міста вивчить можливість апеляції рішення.

Ліверпуль став лише третім об'єктом, який втратив статус світової спадщини з моменту створення списку в 1978 році. Інші два - це заповідник Орікс в Омані (втратив статус в 2007 році) і долина Ельби в Дрездені (втратила статус в 2009 році).