Ливерпуль исключили из списка мирового наследия ЮНЕСКО

ЮНЕСКО, организация ООН по вопросам образования, науки и культуры, лишила английский город Ливерпуль статуса мирового наследия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Причина - городская власть ведет активное строительство в районе доков и порта - архитектурного ансамбля, которое агентство ООН считало важнейшей достопримечательностью.

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В объект под названием "Ливерпуль - город мореходов и торговцев" входили шесть участков в историческом центре и на территории доков Ливерпуля.

На своем сайте организация уведомляет, что они были включены в список "как свидетельство развития одного из крупнейших в мире торговых центров XVIII-XIX веков".

"Этот объект также демонстрирует новаторские разработки в области технологий портового хозяйства, систем транспорта и управления портом", - отмечает агентство.

Причиной лишения статуса ЮНЕСКО называет "необратимую потерю характеристик, указывающих на выдающуюся универсальную ценность объекта".

В частности, речь идет о строительстве двух масштабных объектов - комплекса жилых и офисных зданий под названием Liverpool Waters, а также огромного стадиона футбольного клуба "Эвертон" из стекла и стали рядом с историческим ливерпульскими доком Брэмли-Мур.

В Ливерпуле такое решение называют "непостижимым" и надеются на его пересмотр.

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"Наш объект всемирного наследия никогда не находился в лучшем состоянии, поскольку он выиграл от сотен миллионов фунтов инвестиций в памятники архитектуры и общество в целом", - сказала мэр города Джоан Андерсон.

Она добавила, что власти города изучат возможность апелляции решения.

Ливерпуль стал лишь третьим объектом, который потерял статус мирового наследия с момента создания списка в 1978 году. Другие два - это заповедник Орикс в Омане (утратил статус в 2007 году) и долина Эльбы в Дрездене (утратила статус в 2009 году).