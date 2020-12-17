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Фінську сауну внесли до списку культурної спадщини ЮНЕСКО

Четвер, 17 грудня 2020, 18:31

Фінська сауна була сьогодні внесена організацією ЮНЕСКО в список нематеріальної культурної спадщини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Це перша фінська традиція, яка відзначена відділом ООН з питань освіти, науки і культури.

Тепер Фінляндія буде відповідати за збереження банної традиції. Особливого збереження, щоправда, фінська сауна не потребує: за оцінками, в країні налічується 3,2 мільйона саун на 5,5 мільйона жителів.

"Сауна - це невід'ємна частина буднів і свят, в цілому способу життя фінів, яка підтримує їх здоров'я і благополуччя. Сауна підкреслює рівноправність і взаємоповагу людей", - сказала міністр культури і освіти Анніка Саарікко.

Список нематеріальної культурної спадщини був створений в 2008 році.

До нього входять десятки традицій і культурних просторів по всьому світу, наприклад, пивна культура Бельгії та приготування неаполітанської піци.

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