12 стран ЕС отправили гуманитарную помощь Литве из-за мигрантов из Беларуси

Литва получит помощь от стран Евросоюза для мигрантов из Беларуси, количество которых резко возросло в последние месяцы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

Литва обратилась за помощью через механизм гражданской защиты ЕС после увеличения количества прибывших мигрантов и искателей убежища, прибывших с Ближнего Востока и Африки и въехавших в Литву через границу с Беларусью.

Уже 12 стран предложили помощь, такую ​​как палатки, кровати и генераторы. Еврокомиссия координирует доставку и финансирует до 75% расходов на транспортировку.

"Авторитарный режим в Беларуси эксплуатирует людей по политическим причинам: это абсолютно недопустимо. Европейский Союз и государства-члены демонстрируют решительную солидарность с Литвой, и мы вместе полностью поддерживаем гражданское общество в Беларуси", - сказала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Напомним, на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали более 2000 мигрантов - в 26 раз больше, чем в прошлом. Большинство из них - из стран Ближнего Востока и Африки. Только в июле задержали 1435 мигрантов.

Читайте также: Беженцы как гибридное оружие: зачем Лукашенко шантажирует ЕС