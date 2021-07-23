Мешканці литовського містечка протестують проти розміщення мігрантів

Мешканці литовського містечка Дієвенешке, що розташоване впритул до кордону з Білоруссю, влаштували протест проти розміщення в місті близько пів тисячі нелегальних мігрантів, що прибули через територію Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

У самому Дієвенешке проживає близько 600 осіб. Містечко майже зусібіч оточене білоруським кордоном і сполучене з територією власної країни вузьким перешийком.

В міністерстві внутрішніх справ пояснили, що обрали Дієвенешке через те, що тут простіше буде гарантувати безпеку. Мігрантів хочуть поселити у приміщенні школи, яка вже не використовується за призначенням.

"У нас загалом вже близько 2300 мігрантів, розселених у 15 різних місцях. Дієвенешке є найбезпечнішим через наявність цього периметру, тут простіше контролювати пересування (мігрантів)", - пояснив заступник глави МВС Арнольдас Абрамавічюс. Центри тимчасового розміщення в Руклі й Пабраде вже майже повністю заповнені.

Кілька десятків людей у п’ятницю вийшли до будівлі школи з плакатами литовською і польською проти розміщення мігрантів у місті. Вони заявили, що сподіваються бути почутими "не лише у Вільнюсі, але й у Європі" та що побоюються за свою повсякденну безпеку.

Протестувальники заявили, що не збираються звільняти проїзди до шкільної будівлі, доки уряд не змінить рішення.

Невдоволені і в органах місцевого самоврядування. "У нас на незрозумілий період часу може з’явитися центр біженців в місті з населенням 600 осіб, тоді як в центрі буде 500 осіб. Тож окружна рада одностайно вирішила не погоджуватися з цими планами і ми просимо міністерство й уряд переглянути рішення", - заявив мер Шальчинінкайського району Здзіславас Палявічюс.

Прем’єр-міністр Інгріда Шимоніте закликала місцеву громаду поставитися з розумінням та зазначила, що мігрантів все одно потрібно десь поселити, доки їхні заявки на отримання притулку розглядаються.